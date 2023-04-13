Російська акторка і донька пропагандиста Володимира Машкова Маша Машкова закликала співгромадян тікати з РФ.

Не секрет, що донька путініста пішла проти нього і з початку повномасштабної війни підтримала Україну. Наразі акторка також оприлюднила пост в Instagram, зазначивши, що він стане заключним на військову тему.

Вона зазначила, що росіяни побоялися вийти проти режиму, але вони не повинні боятися тікати в невідомість.

– В еміграції буває страшно, але не так, як буде під час контрнаступу України, що неминуче наближається, коли ви, після ухваленого 11 квітня закону, з дуже великою ймовірністю опинитеся на передовій, – зазначила Машкова.

Додає, що минуло понад рік її закликів стати на правильний бік, наразі ж їй близька стадія прийняття. Каже, йде в нове життя, де багато роботи і величезна кількість фантастичних людей.

Також Машкова побажала українцям сил.

– Нас, росіян, ніхто не ненавидить, якщо ми – люди. Батьківщина – це планета Земля! Українцям сил у досягненні справедливості. Нам – гідно прийняти наслідки нашого вибору. За цим відкланяюсь. Амінь, – підсумувала Маша.

Раніше Маша Машкова відмовилася зніматися в Росії. Каже, після 24 лютого їй надсилали проби з країни-агресора, ба більше, в той час вона знімалася там.

Маша проби відхилила і не стала повертатися, щоб дозніматися вже в розпочатому проєкті.

Фото: Маша Машкова