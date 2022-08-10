Російський гуморист та ведучий Максим Галкін поділився архівним фото з Аллою Пугачовою 20-річної давнини. Артист зізнався, що сумує за своєю обраницею.

Сімейною фотографією гуморист поділився в Instagram.

На чорно-білому фото позує Максим із короткою стрижкою та в кофті темного кольору. За ним з-за плеча виглядає співачка Алла Пугачова. Настрій в обох не найкращий – посмішки на обличчі не знайти.

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– Років 20 цій фотографії, її зробив відомий литовський фотограф Algimantas Aleksandravičius. Отак він нас побачив. На кілька днів від’їхав – а вже сумую, – підписав знімок Галкін.

Алла Пугачова теж не сидить без діла, і показала, як гуляє з дітьми пляжем, поки Максим у від’їзді.

– Коли тато у від’їзді, він хвилюється за нас. Де ми? Як ми там? Не хвилюйся, коханий, у нас все добре, – підписала ролик артистка.

Відомо, що Максим зараз активно підтримує Україну та критикує владу Росії за розв’язану війну. Артист навіть пожертвував українським біженцям частину зароблених коштів зі своїх концертів, які проводить за межами Росії. Артист може сміливо критикувати Кремль та криваву війну, адже до нього зараз не можуть дістатися вбивці РФ.

Відомо, що на Галкіна порушили кримінальну справу в РФ за його висловлювання, і навіть хотіли заарештувати та екстрадувати з Туреччини.