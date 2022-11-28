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Доки не було світла: Олександра Зарицька змінила колір волосся

28 Листопада 2022, 12:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Олександра Зарицька
Джерело: Kazka

Солістка гурту Kazka Олександра Зарицька похвалилася новим кольором волосся. Артистка не вдавалася до допомоги перукаря і вирішила змінити образ самостійно, поки вдома не було світла.

В Instagram виконавиця оприлюднила фото, на якому постала з більш глибоким і темним кольором шевелюри.

– Уперше за всі ці дні вибралася в цивілізацію. До цього намагалася зловити зв’язок рано вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги. А ще, я встигла пофарбувати волосся. Сама… Знаю, буває дуже непросто, але пам’ятайте, що я вас обожнюю і дуже пишаюся всіма нами! – зазначила Олександра.

До цього в неї були русяві локони.

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Артистка поцікавилася у підписників, як їм її новий образ. Фоловери також зазначили, що Зарицька має втомлений вигляд.

  • Дуже добре!
  • Ви така втомлена, але все одно красуня.
  • У темному вам чарівно.
  • Вам потрібно відпочити, але ви все одно прекрасна.
  • Без конфетті і мішури. Справжня, – пишуть користувачі мережі.
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