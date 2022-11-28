Солістка гурту Kazka Олександра Зарицька похвалилася новим кольором волосся. Артистка не вдавалася до допомоги перукаря і вирішила змінити образ самостійно, поки вдома не було світла.
В Instagram виконавиця оприлюднила фото, на якому постала з більш глибоким і темним кольором шевелюри.
– Уперше за всі ці дні вибралася в цивілізацію. До цього намагалася зловити зв’язок рано вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги. А ще, я встигла пофарбувати волосся. Сама… Знаю, буває дуже непросто, але пам’ятайте, що я вас обожнюю і дуже пишаюся всіма нами! – зазначила Олександра.
До цього в неї були русяві локони.
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Артистка поцікавилася у підписників, як їм її новий образ. Фоловери також зазначили, що Зарицька має втомлений вигляд.
- Дуже добре!
- Ви така втомлена, але все одно красуня.
- У темному вам чарівно.
- Вам потрібно відпочити, але ви все одно прекрасна.
- Без конфетті і мішури. Справжня, – пишуть користувачі мережі.