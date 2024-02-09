Голлівудського актора Джонатана Мейджорса знову звинуватили у фізичному та емоційному насильстві. Тепер на нього подали до суду ще дві жінки.

Джонатана Мейджорса звинувачують у насильстві: що відомо

Так, Мейджорса звинуватили дві його колишні дівчини. Відомо, що Емма Дункан була заручена з актором з 2015 по 2019 рік. Вона стверджує, що одного разу знайшла його листування з іншою дівчиною, і коли почала збирати свої речі, він штовхнув її на диван і почав душити.

Емма додала, що хлопець погрожував їй розправою, і обіцяв зробити так, щоб вона не могла мати дітей.

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Між ними була ще одна сварка – тоді актор вдарив її об поштову скриньку, через що в неї з’явилися синці. Під час третього випадку він повалив її на землю.

Мора Хупер, друга колишня Джонатана стверджує, що він контролював її, і не дозволяв їй обговорювати їхні стосунки з іншими людьми. Також вона пішла на аборт, коли завагітніла від нього.

Коли Мора вирішила пред’явити йому претензії з приводу невірності, Мейджорса пригрозив накласти на себе руки. Через рік після їхнього розставання, актор назвав її шлю*ою і пригрозив вирвати її серце.

Відомо, що в грудні 2023 року Джонатан Мейджорс був визнаний винним у нападі на свою колишню подругу Грейс Джаббарі. Він ударив її по голові, коли вона захотіла вирвати телефон із його рук.