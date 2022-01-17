Вдова російського співака та композитора Олександра Градського, модель Марина Кошатенко, стала жертвою збройного нападу і пограбування.

Інцидент стався вдень 16 січня. Троє чоловіків зупинили 40-річну жінку на трасі у Підмосков’ї, зімітувавши ДТП.

Зловмисники підсіли до Марини в автомобіль. Погрожуючи зброєю, вони змусили жінку повернутися додому до села Мішуткіно та віддати готівку, що зберігалася в оселі.

Вдова народного артиста Росії віддала близько 100 млн рублів (37 млн грн).

Потім Коташенко довелося відвезти злочинців до міста Апрелівка Московської області, де вони втекли. Ввечері Марина Коташенко звернулася в поліцію із заявою.

Нагадаємо, що Олександр Градський та Марина Коташенко познайомилися на початку 2000-х, коли їй було 19 років, а співаку – 54. Вони прожили разом 17 років і узаконили стосунки лише за місяць до смерті Градського.

Марина родом із Києва. До Москви вона переїхала одразу після школи й розпочала кар’єру моделі. Олександру Градському Коташенко народила двох синів – Олександра та Івана.

Про смерть Олександра Градського стало відомо 28 листопада 2021 року. Співак помер у віці 72 роки від інфаркту мозку.

Останні дні він перебував у в тяжкому стані у реанімації. Стан здоров’я Градського погіршився після перенесеного коронавірусу. Олександра поховали на Ваганьковському кладовищі у Москві.