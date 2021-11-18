Керівниця та ведуча програми Факти тижня на ICTV Оксана Соколова розповіла про випадки харасменту та погрози на свою адресу.

В інтерв’ю програмі Dorotye Оксана зізналася, що на початку журналістської кар’єри двічі зіштовхувалася з харасментом. Вперше це сталося в одній із київській редакцій під час корпоративу, який проходив у готелі.

Старші колеги завели Оксану в кімнату і сказали, що підготували для неї сюрприз.

– Заводять мене в кімнату і закривають двері. А в цій кімнаті головний редактор, двічі старший за мене чоловік, який доволі чітко дає мені зрозуміти, що він від мене хоче. А я в той момент вже була заміжня. І я впадаю в такий ступор, я як заведена почала повторювати: Я не можу, я заміжня. Ви можете мене звільнити. Я з таким напором і силою казала це йому безперервно, що він дав задню. Він зупинився і тоді я моментально вискочила, – розповіла телеведуча.

Оксана додала, що найбільше її шокувала реакція колег, для яких це було нормальною практикою.

– Коли я вискочила мене чекав ще більший шок, тому що під дверима стояли старші колеги, які були дуже здивовані і які сказали мені: Оксана, це ж твій шанс, як ти можеш відмовити? Мене приголомшило те, що це є норма. Я розуміла, що я не перша і не остання дівчинка, – зізналася Оксана.

Така ж ситуація з телеведучою трапилася в одній з черкаських редакцій. Тоді колеги Оксани залишили її наодинці з чоловіком у машині. Соколова знову відмовила, чим здивувала інших жінок.

– Рідко який чоловік піде на насилля, на злочин. Це завжди питання вибору жінки. Через те, що в суспільстві це було нормою, це сприймалося як дієвий механізм пробитися. Але це маячня, це неправда, це не єдиний шлях. Я абсолютно переконана, що щастя в цьому немає і всередині тебе це зруйнує. І будь-яка кар’єра все одно будується на фахових якостях, – розповіла телеведуча.

Також Оксана Соколова розповіла про погрози на свою адресу, з якими зіштовхнулася на початку війни на сході України. Тоді ведуча три місяці їздила з охороною.

– Мені дзвонили якісь люди і погрожували розправою. Я написала заяву у Генеральну прокуратуру і потім вже з’ясувалося, що дзвонили з території “ЛНР”. Найцікавіше, що це люди близькі до журналістики. Травля була пов’язана з тиском на українські ЗМІ, просто хотіли, щоб ми боялися і не говорили певних речей. Не найкращі спогади, це був тяжкий для мене період, – розповіла Оксана.