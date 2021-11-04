Стримінговий сервіс Netflix показав новий трейлер фінальної частини серіалу Паперовий будинок. Останні п’ять епізодів стрічки стануть доступними для глядачів вже 3 грудня.

У трейлері можна побачити, як Професор приїхав до будівлі центрального банку Іспанії, де перебуває вся його банда.

Також у відео присутні кадри, на яких головні герої борються з армією військових. Всі події супроводжуються піснею від Band of Horses – The Funeral.

– Найбільше у світі пограбування добігає кінця, – йдеться у трейлері.

У фінальних серіях глядач побачить, чим завершиться історія пограбування та яка доля чекає на головних героїв серіалу. Банді Професора доведеться прийняти вирішальну битву, поставивши на кін власне життя.

Перші серії п’ятого сезону серіалу показали 3 вересня. Паперовий будинок – це кримінальний іспанський серіал, прем’єра якого відбулася у 2017 році.

Загадковий Професор зібрав банду, щоб втілити давню мрію батька — надрукувати у Королівському монетному дворі Іспанії €2,4 млрд.

Відмінні риси бандитів: червоні комбінезони, маски Сальвадора Далі й позивні імена – Токіо, Ріо, Берлін, Найробі, Денвер, Москва, Осло та Гельсінкі.

За даними IMDb, у 2020 році стрічка посіла друге місце в рейтингу серіалів серед користувачів сайту.