Співачка Тіна Кароль зустрілася з Папою Римським.

У мережі з’явилося відео, на якому українська виконавиця підходить до Франциска і тисне йому руку. Опісля вона йому щось розповідає і дарує якусь книгу. Про що саме говорила Тіна Кароль Папі Римському і яку книгу презентувала – невідомо.

Для зустрічі Тіна Кароль обрала строге вбрання чорного кольору, а волосся зачесала в низький пучок. У своєму Instagram це відео співачка поки що не публікувала, проте поділилася селфі в образі, в якому постала перед Папою Римським.

Також вона оприлюднила фото звернення до Папи. З нього стало відомо, що зустріч відбулася у Ватикані на заході до 50-річчя відкриття колекції сучасного мистецтва музеїв Ватикану.