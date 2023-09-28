Відомий британський актор Марк Стронг став амбасадором платформи United24. Зірка фільмів Шерлок Голмс та Кінґсмен поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським за допомогою відеодзвінка.

Відомо, що, долучившись до United24, він розвиватиме напрям Освіта і наука та закликатиме підтримувати українські школи. За бажання допомогти Зеленський подякував актору під час розмови.

– Щодня українці борються за свою свободу та відстоюють свою незалежність. Ми вдячні кожному, хто підсилює наш голос на міжнародній арені. Саме така потужна підтримка необхідна для якісної освіти наших дітей, попри повномасштабну війну. Вдячний Марку за підтримку цього важливого напряму, – зазначив президент України.

Сам Марк заявив, що для нього честь стати голосом українських дітей у світі. У самого артиста є двоє дітей, тож він знає про важливість якісної освіти та шкільної рутини, де школярі спілкуються один з одним і здобувають навички, а не тільки знання.

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– Українські діти заслуговують на те, щоб отримувати все необхідне, – сказав Стронг.

Про рішення актора заявила й координаторка United24 Ярослава Гресь – вона зізналася, що актор погодився на амбасадорство за 15 хвилин, а ще може запитати про участь у платформі Деніела Крейга, який є хрещеним батьком його молодшого сина.

Це не перший прояв підтримки від актора – 5 серпня він узяв участь у благодійному футбольному матчі Game4Ukraine у Лондоні заради відновлення ліцею на Чернігівщині.