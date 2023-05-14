14 травня 2023 в Україні відзначається День матері. Світле свято покликане нагадати про важливість мам у нашому житті – саме вони вкладали в нас усю свою любов і берегли багато років. Знаменитості також не втрачають можливості привітати своїх рідних зі святом.

Як зірки вітають із Днем матері 2023 – далі в матеріалі.

Актриса Ксенія Мішина заявила, що це найважливіша професія всіх часів, показавши спільний сніданок зі своїм сином.

Ведуча Маша Єфросиніна звернулася до всіх українських мам із вдячністю, адже за цей рік багато хто з них пережив важкі моменти, дізнавшись “запах страху за свою дитину”.

Співачка Настя Каменських показала спільний знімок зі своєю 68-річною мамою, і закликала всіх шанувальників заявити про свою любов до найближчої людини.

– Мама. Мабуть, не існує іншого такого слова, в якому б помістилося стільки любові і турботи, тепла і підтримки. Саме тому сьогодні особливий день, коли ми маємо можливість ще раз сказати своїм мамам, як сильно їх любимо і цінуємо, – заявила Каменських.

Ведучий Володимир Остапчук показав, як спілкувався зі своєю мамою за допомогою відеодзвінка. У 2023 році збігся День матері та день народження близької людини Остапчука, і шоумен вирішив поділитися радістю з шанувальниками.

– Мама приб’є мене за цю сторіз, бо не любить, коли я виставляю її в Instagram, – жартома зізнався Володимир.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво привітав свою маму зі святом, і зізнався, що саме вона прищепила йому любов до кулінарії.

– Дякую, мамо, за найкращий приклад, яким служиш для мене, і за твої неоціненні поради. Мамо, я вдячний за життя, яке живу, хоч і знову у воєнний час. Незважаючи ні на що, я щасливий, – заявив Ектор.

Співачка alyona alyona також показала спільні знімки зі своєю мамою, і додала, що завжди дарує їй квіти за першої можливості.

– У різні періоди життя зі мною була мама. Я завжди могла з нею поговорити, мама завжди показувала мені дорогу до Бога. Чим дорослішою я ставала, тим більше я розуміла ті чи інші вчинки матері, – додала артистка.

Співачка Джамала також показала знімок зі своєю мамою, зворушливо підписавши його.

– Завдяки тобі всі перемоги! Єдина у світі, – додала зірка.

До привітань також долучилася і перша леді України Олена Зеленська. Вона відзначила хоробрість і силу українських матусь, які роблять усе, щоб їхні діти були в безпеці.

– Мільйони українських мам другий рік поспіль роблять неймовірне. З Днем матері кожну з вас – тих, що під час війни бережуть дитинство своїх дітей, – заявила Зеленська.

Нагадаємо, що на Фактах ICTV є привітання з Днем матері в листівках, які зроблять приємно дорогій людині навіть на відстані.