Вийшов трейлер третього сезону американського фантастичного серіалу Мандалорець. Його прем’єра заплановано на 1 березня.

Події у представленому повноцінному ролику від Disney+ відбуваються у всесвіті Зоряних війн. Розвертаються вони після фіналу Повернення джедая.

Зараз дивляться

Головний герой Дін Джарін, якого грає Педро Паскаль, мисливець за головами. Він став опікуном чутливого до Сили дитини Грогу. Разом вони рушають на планету Мандалор.

Також у трейлері показані політ через гіперпростір, джедаї та небезпечний монстр, якого Грозу перемагає за секунди.

Перший сезон серіалу Мандалорець вийшов у 2019 році.