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Подорож на іншу планету та небезпечний монстр: трейлер 3 сезону серіалу Мандалорець та дата виходу

17 Січня 2023, 10:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мандалорец

Вийшов трейлер третього сезону американського фантастичного серіалу Мандалорець. Його прем’єра заплановано на 1 березня.

Події у представленому повноцінному ролику від Disney+ відбуваються у всесвіті Зоряних війн. Розвертаються вони після фіналу Повернення джедая.

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Головний герой Дін Джарін, якого грає Педро Паскаль, мисливець за головами. Він став опікуном чутливого до Сили дитини Грогу. Разом вони рушають на планету Мандалор.

Також у трейлері показані політ через гіперпростір, джедаї та небезпечний монстр, якого Грозу перемагає за секунди.

Перший сезон серіалу Мандалорець вийшов у 2019 році.

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