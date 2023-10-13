Співачка Наталія Могилевська зачитала вірш у пам’ять про народну артистку України Ніну Матвієнко.

Могилевська розповіла, що востаннє бачилася з Матвієнко минулого місяця. Тоді артистка порадила їй вірш для вистави Я вдома.

– Вона мені подарувала листочок і сказала: Наталочко, цей вірш дуже гарним буде в твоїй виставі Я вдома. Вона справжня легенда України, вона стільки зробила для того, щоб Україна була прекрасною, ще за радянських часів вона вже розмовляла українською мовою. Вона вже співала. А скільки в тому було жіночності, ніжності. Яка прекрасна людина, — сказал Могилевська.

Під час вистави у Новомосковську Могилевська зачитала фрагмент з вірша української поетеси Галини Потопляк Коли закінчиться війна.

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Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла в неділю, 8 жовтня. Артистка не дожила до свого 76-річчя два дні.

Точна причина смерті співачки невідома, але зі слів близьких подруг Матвієнко стало зрозуміло, що вона хворіла і пережила кілька операцій.

Прощання з артисткою пройшло 11 жовтня у Національній філармонії. Провести Ніну Матвієнко в останню путь прийшли сотні шанувальників та знаменитості.