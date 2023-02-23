До річниці початку повномасштабного вторгнення Росії проти України телеканал ICTV2 готує показ українських стрічок, присвячених війні, починаючи з 2014 року.

23 лютого о 20:50 в ефірі вийде Бандерівське смузі. Це короткометражні гумористично-патріотичні байки про війну України з агресором, зняті за ідеєю українського актора Дмитра Суржикова.

Відомі українські актори, серед яких Стас Боклан, Олеся Жураківська, Артур Логай, Сергій Житніковський та інші, у коротких скетчах розіграють жартівливі сцени про найхоробріших воїнів, що беруть участь у цій боротьбі на різних фронтах.

Зараз дивляться

О 22:00 розпочнеться показ фільму Наші котики – трагікомічної історії про перші місяці війни на Сході України, коли фронт ще тримали добровольці. Серіал режисера Володимира Тихого в сатиричній манері описує події на фронті і доводить, що гумор – найкращі ліки проти того жаху, який несе війна.

Зранку 24 лютого, о 8:20, українцям презентують фільм Маріуполь. Невтрачена надія, знятий за щоденниками маріупольської журналістки Надії Сухорукової. Стрічка без страшних кадрів, але з моторошною правдивістю розповість про простих людей, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення.

О 17:50 вперше на українському телебаченні вийде премʼєра документального фільму Зупинити Голіафа. Стрічка, що вже набула популярності за кордоном, розповість, як Україна боролася та вистояла перший місяць війни, як вдалося зірвати російський бліцкриг і дати під Києвом відсіч армії, що здавалася сильнішою.

Завершить серію патріотичного кіно фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва Кіборги. Драма про бої за Донецький аеропорт, що стала найкасовішим українським фільмом в історії вітчизняного прокату, вийде в ефірі о 19:00.

Телеканал ICTV2 здійснює показ цього фільму з подякою військовим та ветеранам російсько-української війни та їхнім сім’ям.

Якщо ви ветеран чи ветеранка, перебуваєте на службі або є близькими військовослужбовців, для вас надають підтримку такі організації.