Почуваюся старшою: Дакота Джонсон про стосунки з лідером гурту Coldplay

Актриса та зірка 50 відтінків сірого Дакота Джонсон та лідер гурту Coldplay Кріс Мартін зустрічаються вже кілька років, але своє особисте життя вони не афішують. Проте для журналу Elle актриса розповіла, що вони з бойфрендом домосіди.

– Ми вже давно разом і іноді ходимо кудись, але ми обоє так багато працюємо, що нам подобається проводити час удома, на самоті. Більшість вечірок проходить у моєму будинку, – зазначила Джонсон.

Також вона зазначила, що іноді почувається молодшою, років на 26, але часом актрисі здається, що їй 44. Для тих, хто не знає, Дакоті 32 роки.

Попри те, що за роки роману Дакота і Кріс поки не пов’язали себе узами шлюбу, стосунки у них досить серйозні. Минулого року вони купили розкішний особняк у Малібу та стали жити разом.

До речі, Дакота чудово ладнає з колишньою дружиною Кріса – актрисою Гвінет Пелтороу. Ба більше, Джонсон у гарних стосунках з дітьми Мартіна та Пелтороу.