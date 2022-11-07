Меган Маркл передумала щодо королівських титулів сина Арчі та доньки Лілібет після розмови з принцесами Беатріс та Євгенією. Це стверджує королівський коментатор Ніл Шон.

В даний час дітям Меган і принца Гаррі дозволено називатися принцом і принцесою, але їм не було надано статус HRH – його, її королівська високість.

Раніше Маркл говорила, що не відчуває прихильності до офіційних статусів, проте тепер змінила думку, і почала бачити в цьому цінність.

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– Гаррі і Меган дуже, дуже хочуть зберегти ці королівські титули. Після довгих роздумів Маркл вирішила, що титули будуть корисні не тільки їй, але і обом її дітям. Вона дуже подружилася зі старшими членами монархії, переважно принцесами Євгенією та Беатріс. Після чого зрозуміла, наскільки корисним може бути титул, – зазначив коментатор Ніл Шон.

Варто зазначити, що королю Чарльзу III ще належить ухвалити рішення про те, чи будуть присвоєні Арчі і Лілібет титули.