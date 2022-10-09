Компанія Apple вирішила припинити ремонт та обслуговування бюджетного iPhone 5C із пластиковим корпусом. Зміни набудуть чинності вже у листопаді, і телефон потрапить до списку застарілих гаджетів.

Різнобарвний iPhone 5C визнали вінтажним ще у 2020 році – відтоді Apple та сертифіковані сервісні центри могли лише ремонтувати девайси, але не продавати нові. Тепер компанія відправила листа до ремонтних центрів – з 1 листопада iPhone 5C не ремонтуватиметься.

Також у ремонті відмовлять і власникам пошкоджених iPad mini 3 покоління з Wi-Fi.

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Не секрет, що iPhone 5c був культовим iPhone, випущеним разом з iPhone 5s у вересні 2013 року. ‌Компанія позиціювала його як молодіжний та бюджетний смартфон. Серед головних відмінностей від культового iPhone 5s – пластиковий корпус. На старті продажів модель з 16 ГБ внутрішньої пам’яті продавався за ціною $99, щоправда, за контрактом з оператором.

Що стосується інших смартфонів, то компанії зараз є чим зайнятися – зовсім недавно ЄС ухвалив закон, який зобов’язує Apple відмовитися від Lightning. Цілком можливо, що зміни набудуть чинності вже в 2023 році, тому наступний iPhone можуть уявити з оновленою зарядкою.