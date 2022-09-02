Співачка Настя Каменських (NK) презентувала ліричну пісню Кришталь та кліп до неї. Робота готувалася ще до початку повномасштабної війни, проте через вторгнення РФ в Україну була відкладена.

За словами Насті, ця композиція про тернистий шлях кохання, але спочатку в неї був закладений інший зміст. Наразі артистка каже, що незважаючи на романтизацію стосунків у цей нелегкий час, є й інша сторона, з якою іноді можуть стикатися деякі пари.

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– Момент, коли близькі люди раптом стають чужими. Вони вже не чують одне одного. У кожного з’явилася своя історія переживань і стіна непорозуміння не дає відкритися і розділити свій біль із коханими. Вони ніби говорять про те саме, але вже різними мовами. Це все віддаляє. Від нескінченних перешкод кохання втрачає орієнтир. І спільна дорога до Едему вже здається нескінченною та довгою, – сказала Каменських.

Варто зазначити, що пісню Кришталь співачка неодноразово виконувала на благодійних концертах за кордоном на підтримку України та її народу. Шанувальникам настільки сподобалася композиція, що вони почали активно писати Насті та питати про прем’єру.