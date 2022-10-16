На благодійному концерті співака Артема Пивоварова в Латвії боєць полку Азов прочитав молитву за побратимів зі сцени.

Український захисник постав на сцені з перебинтованою рукою і звернувся до глядачів у залі. У цей час команда Артема стояла за військовим, сам співак тримав у руках прапор України. Відео Пивоваров оприлюднив у своєму Instagram.

– На даному етапі і в даній країні я представник полку Азов, героїчного, непереможного полку. Давайте всі разом підтримаємо Азов. Послухайте, я прочитаю молитву за бійців, які дійсно воюють і за всіх загиблих. Послухайте, будь ласка, уважно, – сказав боєць.

Підписники Артема зазначили, що це дуже зворушливим момент. А глядачі, які були в залі, написали, що плакали практично всі.

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Навіть без звуку сироти на шкірі і сльози.

Це було неймовірно. Плакали всі.

Наші герої зі сталі!

Слава нашим героям, нашим захисникам!

Сильно!

Низький уклін героям України.

Дякуємо полку Азов!

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Нагадаємо, у вересні Артем Пивоваров зупинив концерт заради юного шанувальника, який втратив близьку людину. Виступ співака був у Кам’янці-Подільському. Там до сцени підійшов хлопчик, на очах якого виступили сльози.

Артем не зміг стриматися і зупинив музику, спустився до шанувальника і заплакав разом із ним.