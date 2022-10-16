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Плакали всі: боєць полку Азов звернувся до глядачів зі сцени на концерті Пивоварова

16 Жовтня 2022, 14:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Плакали всі: боєць полку Азов звернувся до глядачів зі сцени на концерті Пивоварова

На благодійному концерті співака Артема Пивоварова в Латвії боєць полку Азов прочитав молитву за побратимів зі сцени.

Український захисник постав на сцені з перебинтованою рукою і звернувся до глядачів у залі. У цей час команда Артема стояла за військовим, сам співак тримав у руках прапор України. Відео Пивоваров оприлюднив у своєму Instagram.

– На даному етапі і в даній країні я представник полку Азов, героїчного, непереможного полку. Давайте всі разом підтримаємо Азов. Послухайте, я прочитаю молитву за бійців, які дійсно воюють і за всіх загиблих. Послухайте, будь ласка, уважно, – сказав боєць.

Підписники Артема зазначили, що це дуже зворушливим момент. А глядачі, які були в залі, написали, що плакали практично всі.

Зараз дивляться
  • Навіть без звуку сироти на шкірі і сльози.
  • Це було неймовірно. Плакали всі.
  • Наші герої зі сталі!
  • Слава нашим героям, нашим захисникам!
  • Сильно!
  • Низький уклін героям України.
  • Дякуємо полку Азов!
  • У нас найкращі люди. – Пишуть у коментарях користувачі мережі.
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Нагадаємо, у вересні Артем Пивоваров зупинив концерт заради юного шанувальника, який втратив близьку людину. Виступ співака був у Кам’янці-Подільському. Там до сцени підійшов хлопчик, на очах якого виступили сльози.

Артем не зміг стриматися і зупинив музику, спустився до шанувальника і заплакав разом із ним.

Теги
Азов Артем Пивоваров Концерт
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