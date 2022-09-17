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Плакали разом: Артем Пивоваров зупинив концерт заради юного шанувальника

17 Вересня 2022, 13:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Плакали разом: Артем Пивоваров зупинив концерт заради юного шанувальника

Співак Артем Пивоваров зі сльозами на очах зупинив концерт заради маленького українця, який втратив близьку людину.

Зворушливе відео артист оприлюднив у Instagram. Зараз у Пивоварова тур Україною. На одному із виступів у Кам’янці-Подільському до сцени підійшов хлопчик, на очах якого виступили сльози.

Артем побачив це і захотів підтримати свого юного фаната, тож зупинив концерт і спустився до нього.

Зараз дивляться

– Цей хлопчина зупинив наш концерт… Говорити важливо! Підтримувати – ще важливіше! Не забувайте про це… Особливо зараз, – написав Пивоваров.

Хлопчик не переставав плакати, обійнявши, Артем заплакав разом із ним.

– Говорять, що чоловіки не плачуть, але це не правда. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш виявляти свої емоції. Попереду в твоєму житті буде багато моментів, коли ти розчаровуватимешся в людях, іноді й у своїх думках теж, але ці речі роблять нас сильнішими. Ти втратив близьку людину, кожна доросла людина відчувала це, але ти відчув це в такому юному віці і мені прикро за це, – сказав виконавець.

Варто зазначити, що відео зворушило кожного, хто його подивився. У коментарях підписники зізналися, що не змогли стримати сліз.

  • Боже, як боляче дивитися це відео.
  • Серце розривається. Чому наші діти мають усе це переживати?
  • Артеме, залишайся таким самим. Цьому хлопчикові дуже потрібна була підтримка.
  • Неможливо дивитися без сліз.
  • Тепер і я плачу. Разом із хлопчиком.
  • Трагедія українського народу.
  • Скільки це може тривати? За що це йому?
  • Боляче. Дуже боляче. – Пишуть у коментарях.
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Теги
Артем Пивоваров Війна в Україні Концерт
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