Співак Артем Пивоваров зі сльозами на очах зупинив концерт заради маленького українця, який втратив близьку людину.

Зворушливе відео артист оприлюднив у Instagram. Зараз у Пивоварова тур Україною. На одному із виступів у Кам’янці-Подільському до сцени підійшов хлопчик, на очах якого виступили сльози.

Артем побачив це і захотів підтримати свого юного фаната, тож зупинив концерт і спустився до нього.

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– Цей хлопчина зупинив наш концерт… Говорити важливо! Підтримувати – ще важливіше! Не забувайте про це… Особливо зараз, – написав Пивоваров.

Хлопчик не переставав плакати, обійнявши, Артем заплакав разом із ним.

– Говорять, що чоловіки не плачуть, але це не правда. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш виявляти свої емоції. Попереду в твоєму житті буде багато моментів, коли ти розчаровуватимешся в людях, іноді й у своїх думках теж, але ці речі роблять нас сильнішими. Ти втратив близьку людину, кожна доросла людина відчувала це, але ти відчув це в такому юному віці і мені прикро за це, – сказав виконавець.

Варто зазначити, що відео зворушило кожного, хто його подивився. У коментарях підписники зізналися, що не змогли стримати сліз.