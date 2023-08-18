Блогерка Катя Репяхова вперше розповіла про важкий період у стосунках із Віктором Павліком. Дружина співака зізналася, що в один момент мало не розлучилася з ним.

Про це блогерка розповіла, відповідаючи на запитання підписників. Катю запитали, чим їй запам’яталися Черкаси, і які її улюблені локації в місті.

Серед переліку, Репяхова згадала концерт Тіни Кароль – тоді дівчина ледь не розлучилася з Павліком.

– А ще ми розходилися з Віктором Павліком, коли я була в Черкасах на концерті Кароль. Слухала пісню Выше облаков, і думала що це про нас, що наша історія добігає кінця, – заявила Катя.

Блогерка додала, що через це сильно плакала весь концерт.

Це перший випадок, коли Репяхова розповідає про важкий період у їхніх стосунках.

І хоча це питання в сім’ї вже закрите, є й інші важливі справи – приміром, Віктору Павліку потрібна операція на серці. Ще в липні музикант пішов на обстеження свого серця, і лікар озвучив невтішні висновки – тепер на артиста чекає операція, яка запланована на осінь 2023 року.