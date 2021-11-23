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Півторарічний син Маска провів робочу нараду: росте не на літа

23 Листопада 2021, 15:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Найбагатша людина у світі Ілон Маск провів презентацію з однорічним сином XÆA-XII. Хлопчик сидів навколішки у батька, а також махав руками на камеру та посміхався.

Малюкові зараз 18 місяців, і це спільна дитина глави Tesla та співачки Граймс. Пара заявила про розлучення ще наприкінці вересня.

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На відео Макс проводив презентацію про ракету Starship, інженерію та медицину для Національних академій наук.

Малюк сказав “привіт” кілька разів, радісно розмахуючи руками, змушуючи 50-річного Маска сміятися. X AE A-Xii з трепетом дивився на екран, на якому була показана ракета батька. Після цього до кімнати зайшов чоловік, якому мільярдер передав дитину.

Батьки малюка тримають свого сина подалі від загальної уваги, хоча в березні Маск показав фотографію сім’ї.

Спочатку вони назвали свою дитину X Æ A-12, але були змушені змінити її на X AE A-XII, тому що закон Каліфорнії забороняє використання спеціальних символів та цифр в іменах.

Крім однорічного малюка, глава Tesla і SpaceX має п’ятеро синів від колишньої дружини Джастін Вілсон.

І хоча статки Маска є рекордними навіть на сьогодні, у його компаній далеко не найкращі часи. Наприклад, Tesla постачає автомобілі покупцям без деяких компонентів. Наприклад, водії нових електрокарів не можуть зарядити свої телефони, тому що в салоні немає потрібних роз’ємів.

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Ілон Маск
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