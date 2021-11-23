Найбагатша людина у світі Ілон Маск провів презентацію з однорічним сином XÆA-XII. Хлопчик сидів навколішки у батька, а також махав руками на камеру та посміхався.

Малюкові зараз 18 місяців, і це спільна дитина глави Tesla та співачки Граймс. Пара заявила про розлучення ще наприкінці вересня.

На відео Макс проводив презентацію про ракету Starship, інженерію та медицину для Національних академій наук.

Малюк сказав “привіт” кілька разів, радісно розмахуючи руками, змушуючи 50-річного Маска сміятися. X AE A-Xii з трепетом дивився на екран, на якому була показана ракета батька. Після цього до кімнати зайшов чоловік, якому мільярдер передав дитину.

Батьки малюка тримають свого сина подалі від загальної уваги, хоча в березні Маск показав фотографію сім’ї.

Спочатку вони назвали свою дитину X Æ A-12, але були змушені змінити її на X AE A-XII, тому що закон Каліфорнії забороняє використання спеціальних символів та цифр в іменах.

Крім однорічного малюка, глава Tesla і SpaceX має п’ятеро синів від колишньої дружини Джастін Вілсон.

І хоча статки Маска є рекордними навіть на сьогодні, у його компаній далеко не найкращі часи. Наприклад, Tesla постачає автомобілі покупцям без деяких компонентів. Наприклад, водії нових електрокарів не можуть зарядити свої телефони, тому що в салоні немає потрібних роз’ємів.