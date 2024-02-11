Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та виконавиця пісень жестовою мовою Катерина Заботкіна записали спільне відео. Вони показали, як “звучить” трек Тільки там жестовою мовою.

Юлія Саніна та Катерина Заботкіна заспівали разом

У відео, яке рок-виконавиця опублікувала в Instagram, вона разом із Катериною використала жестову мову, щоб адаптувати свою нову композицію.

– Неймовірна Катерина Заботкіна та пісня для кожного серця, – підписала ролик Юлія.

Премʼєра пісні Тільки там, яку на відео виконали Саніна із Заботкіною, відбулася 7 лютого та стала першим треком гурту після перерви у пів року.

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Реакція мережі на спільне відео Юлії Саніної та Катерини Заботкіної

Серед коментаторів знайшлося чимало критиків, які пригадали Заботкіній закиди, щодо невдалого перекладу пісень під час Нацвідбору на Євробачення 2024.

Юліє, спільнота глухих людей дуже розкритикувала переклад Катерини. Не популяризуйте її, будь ласка.

Цю пані дуже розкритикували люди, які мають вади слуху.

Люди з вадами слуху її дуже розкритикували. Майже нічого не було зрозуміло для них, що вона передавала/показувала.

Утім, прихильників у Катерини виявилося не менше. Вони стали на захист виконавиці пісень жестовою мовою.

Пані перекладачка заслуговує бути відомою і шанованою.

Люди, кожен у своїй галузі не був зразу профі, всі якось починали. І то стосується всіх професій. У дівчини все попереду, головне – не зупинятися. З практикою приходить вдосконалення.

Ви дуже схожі! Класна ідея!

Які ж ви гарні А ви, люди, будете простіше, це ж все-таки для промо.

Раніше Катерина Заботкіна відповіла на критику у свій бік від УТОГ. Вона зазначила, що адаптує, а не перекладає текст пісні.

Фото: Катерина Заботкіна, Юлія Саніна