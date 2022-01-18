Коханий української співачки та блогерки Анни Трінчер Олександр Волошин подарував їй дорогий подарунок після операції зі збільшення грудей.

20-річна дівчина днями зробила операцію, кроками якої ділилася в своєму Instagram. Так, Трінчер показала чим вирішив порадувати її наречений під час реабілітації.

Анна показала відео, на якому Олександр заходить до неї в палату з квітами, а потім підносить сумку від Dior. Трінчер втратила мову і запитала: Навіщо так дорого? Вартість фірмової сумочки – $3 тис.

За словами Волошина, блогер мріяла про цей подарунок.

– Мій внутрішній єврей сказав, що він мене не любить, адже я витратив $3 тис. на річ, яку ніколи в житті, точніше, раніше ніколи в житті не подумав, що я можу придбати цю річ. Це подарунок Ані, це одна з її мрій… Ми йдемо робити сюрприз, – сказав Волошин.

Варто зазначити, що на той момент дівчина тільки відходила від наркозу і припустила, що коханий приніс їй їжу з McDonald’s, оскільки їй цього дуже хотілося. Проте після побаченого написала, що в неї найкращий хлопець.

Згодом Трінчер опублікувала розпакування сумочки у своєму блозі.

– Дякую, коханий, – підписала вона відео.

Нагадаємо, що блогерка давно замислювалася про збільшення грудей. Так, рік тому Анна Трінчер зірвала пластичну операцію, в останній момент передумавши робити мамопластику.

На цей раз Анна остаточно вирішила, що хоче збільшити груди і зробила це.