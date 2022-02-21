Американська модель Кріссі Тайген та її чоловік, співак Джон Ледженд, планують утретє стати батьками після викидня. Зірка розповіла, що готується до штучного запліднення.

В Instagram Кріссі оприлюднила пост, в якому поділилася з шанувальниками потаємним. Модель повідомила, що вона в черговому циклі ЕКО, щоб урятувати якнайбільше яйцеклітин і створити кілька сильних і здорових ембріонів.

Тайген попросила припинити шанувальників запитувати, чи вагітна вона, оскільки її живіт здутий через уколи.

– Я розумію, що це говориться з добрими намірами, але чути це неприємно, бо я повна протилежність вагітній. Припиніть запитувати жінок, будь-кого, чи вагітні вони. Я говорила про це в коментарях, але на мене накричали, тому що інтернет дикий, але краще я буду тією, яка скаже вам про це прямо, – написала Кріссі.

У 2020 році в Кріссі стався викидень – на 20-му тижні вагітності модель втратила дитину. Про своє горе Тайген повідомила в Instagram, а також сказала, що більше не зможе завагітніти.

Очевидно, Кріссі з чоловіком не втрачають надії, тому все ж таки зважилися на такий відповідальний крок.

Зазначимо, що подружжя, яке в шлюбі з 2013 року, виховує двох дітей – доньку Луну Стівенс та сина Майлза Стівенса. Обидві дитини зачаті за допомогою процедури ЕКО.