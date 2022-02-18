Голову оргкомітету нацвідбору на Євробачення 2022 Ярослава Лодигіна звільнили з посади члена правління Суспільного за згодою сторін.

Про це розповів член наглядової ради, голова комітету з аудиту Суспільного Мовлення Вадим Міський. Повідомляється, що Ярослав Лодигін сам подав у відставку.

Раніше Лодигін заявляв, що готовий піти у відставку, щоб підтвердити чисту репутацію Суспільного після скандалу, який трапився у фіналі національного відбору на Євробачення 2022.

За словами Ярослава, довіра до Суспільного як інституції – головна причина, чому він працював у компанії.

– Зараз бачу від суспільства, вираженого у наглядовій раді НСТУ, сигнали недовіри щодо моєї роботи, я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити криштально чисту репутацію Суспільного у цій справі, – сказав він.

Нагадаємо, що після фіналу нацвідбору Ярослав опинився у центрі скандалу, прокоментувавши виступ гурту Kalush Orchestra як “люди з гір” та поставивши колективу три бали.

Після цього Лодигін виправдався за свою оцінку Kalush Orchestra та вибачився. За словами судді, йому прикро, що пісенний конкурс перетворився на обговорення порушень законодавства чи їх відсутність. Він додав, що його оцінка суб’єктивна, бо він має на неї право.

До слова, гурт Kalush Orchestra посів на відборі на Євробачення друге місце. Саме оцінка Лодигіна зрізала результат колективу. Адже Тіна Кароль та Джамала поставили хлопцям високі бали, а глядачі віддали за них найбільше голосів.