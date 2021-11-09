Голлівудський актор Алек Болдвін, який застрелив операторку фільму Іржа Галину Гатчинс, вимагає присутності поліції на зйомках зі зброєю.

Він вважає, що слід посилити заходи безпеки на знімальних майданчиках. Про це Болдвін написав на своїх сторінках у соціальних мережах.

– У кожному фільмі чи серіалі, в якому використовується зброя, хай це муляжі чи інше, на знімальному майданчику має бути співробітник поліції, найнятий продюсерами спеціально для контролю за безпекою його застосування, – заявив актор.

За словами Болдвіна, оплачувати послуги поліцейського мають кіностудії або стримінгові сервіси. Актор впевнений, що це допоможе зменшити кількість інцидентів і нещасних випадків на знімальних майданчиках.

Нагадаємо, що 22 жовтня Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс, а також поранив режисера Джоела Соуза під час зйомок.

За словами актора, він не знав, що пістолет заряджений бойовими патронами. Незабаром після трагедії Болдвін повідомив, що співпрацює з поліцією в рамках розслідування, а також підтримує сім’ю загиблої.