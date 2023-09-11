Український музикант та екснардеп Ян Табачник помер 11 вересня після дворічної боротьби з раком легенів.

Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Маслій.

За його інформацією, Ян Табачник помер у лікарні у Тель-Авіві (Ізраїль). Йому було 79 років.

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В останні роки Табачник боровся із раком легень в одній із найкращих приватних клінік Ізраїлю. Музикант пройшов багато процедур – понад 100 сеансів хіміотерапії та опромінення.

– Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу, – йдеться у повідомленні.

Ян Табачник – український акордеоніст та політик, народний депутат кількох скликань. Народився 31 липня 1945 року у Чернівцях в єврейській родині.

Табачник навчався на музично-педагогічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту (1985—1990), а згодом на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011).

Акордеоніст активно гастролював світом. У нього є звання заслуженого артиста УРСР, Народного артиста України, також був удостоєний багатьох державних нагород.

У 2006, 2007 і 2012 роках Табачник ставав народним депутатом України від Партії регіонів. У Верховній Раді V скликання обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань духовності та культури.

У парламенті VI і VII скликань працював в комітеті по боротьбі з організованою злочинністю.

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Фото: Михайло Маслій