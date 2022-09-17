В Ізюмі Харківської області, який ЗСУ нещодавно звільнили від російських окупантів, було виявлено масове поховання з понад 400 тілами.

Трагедії, які російські загарбники несуть на нашу землю, не знають меж. Здавалося б, у цивілізованому світі XXI століття такого навіть уявити не можна, проте в Україні все відбувається на яву.

Кожен із нас переживає такі події по-своєму, проте болить у всіх. Зірки шоу-бізнесу не є винятком. Як вітчизняні селебриті відреагували на масові вбивства в Ізюмі – далі в матеріалі.

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Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк наголосила, що світ не повинен мовчати про те, що російські окупанти творять в Україні.

– Просто біль… Світ не повинен мовчати про цю трагедію. Понад 440 убитих людей, – написала артистка.

Підприємець і блогерка Сабіна Мусіна зазначила, що Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі, і це необхідно закріпити юридично.

– Сьогодні світ має побачити, що залишила за собою російська армія. Понад 400 могил у лісі біля Ізюму. Ми точно не знаємо, скільки там тіл… Жодна інша терористична сила не залишає після себе стільки смертей… Світ має діяти. Необхідно визнати Росію державою – спонсором тероризму, – наголосила блогер.

Ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій сказала, що такі трагічні події завжди вибивають із життя.

– По дрібці знаходиш сили, щоби намагатися жити життя, а потім знову бачиш таке, і земля йде з-під ніг… І так по колу, – написала Юлія.

Акторка Ксенія Мішина супроводила фото з масовими похованнями словом – Господи.

Співак Макс Барських оприлюднив картинку, де написано Ізюм. На графіці перша літера міста символізує хрест та свічку.

Співачка Надя Дорофєєва оприлюднила відеозвернення президента Володимира Зеленського, який говорить про те, що сталося у лісі біля Ізюму.

– Немає слів. Як же так, – пише артистка.

Дружина ведучого СТБ Григорія Решетніка Христина наголосила, що такі звірства не вкладаються в голові.

– А бункерний заявляє, що ми не хочемо закінчувати війну. Розплата буде до останнього закатованого та вбитого, – сказала Христина.

Ведуча Маша Єфросиніна звернулася до світу, наголосивши, що трагедії в Україні не закінчилися.

Музикант Володимир Дантес оприлюднив фрагмент тіла людини, яку розкопали.

– Для всіх, хто сплачує податки в РФ, слухає російських музикантів, дивиться російський YouTube, але “підтримує” нас… Пам’ятаєте, ви стаєте спонсором цієї війни. І ви доклали руки і до ізюмського масового поховання, і за ваші гроші вбивають Україну, – наголосив виконавець.

Співачка Наталія Могилевська лаконічно написала – Жах, просто жах.

Ведучий Андрій Бєдняков супроводжує трагічне фото словами – Господи. Зупини цей жах. Зупини цих дияволів.

Виконавиця Тіна Кароль оприлюднила картинку, на якій сидять душі невідомих людей.

Співачка Оля Цибульська зазначила, що відчуває страх та жах одночасно.

– За кожну людину, кожну долю, кожну родину, – написала артистка.

Гурт Океан Ельзи написав – Ізюм. Знову, і знову, і знову. Вбиті та закатовані.

Кожен злочин, скоєний російськими окупантами на нашій землі, задокументовано. І всі винні будуть покарані.