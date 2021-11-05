Український співак і лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка розповів про фестиваль Країна мрій, а також розвіяв стереотип про рок-музикантів.

У новій рубриці Ранок із зіркою він відповів на запитання Олександри Кучеренко.

Співак наголосив, що вже три роки як його етно-фестиваль Країна мрій не проводиться. За словами Скрипки, раніше він міг знайти гроші на нього, а зараз спонсори та партнери не мають можливості.

– Якраз маю намір спілкуватися із цього приводу із заступником міністра культури, – розповів артист.

Відповів Скрипка і на провокаційне запитання: чи правда, що всі рок-музиканти п’ють та вживають наркотики?

– Це стереотип. Є ті, що п’ють, а є ті, що ні. До концерту не можна, після концерту кожен робить те, що хоче. Наркотики не пробував, – сказав Олег.

Музикант активно займається виноробством, вважає, що це чудовий спосіб боротьби з алкоголізмом.

– Найдорожче вино, що пив, коштувало €3 тис. Це було французьке Бордо, – зазначив Скрипка.

Торкнулися і теми політики. Олег зізнався, що не спілкується зараз із Володимиром Зеленським.

– Реальні зміни – дороги. Володимир як реальний артист, він їздив цими дорогами, – зазначив музикант.

У 2015 році Скрипка відмовився від звання Народного артиста України, однак і зараз однозначно не відповів, чи погодився б він його отримати.