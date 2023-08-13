Після концерту: MamaRika забрала швидка

Співачка MamaRika налякала своїх шанувальників, оприлюднивши фото з карети швидкої допомоги.

В Instagram артистка показала кадр, на якому постала разом із лікарями. Вона одразу ж заспокоїла фанатів, зазначивши, що з нею вже все добре.

– Народ, мене забрала швидка. Уже відкачали, не хвилюйтеся, – написала MamaRika.

Що саме трапилося з виконавицею – невідомо, проте вона пообіцяла, що трохи згодом розповість деталі. Відомо, що до цього випадку MamaRika виступала на концерті разом зі своєю подругою та колегою Kola.

Також артистка встигла поспілкуватися з шанувальниками.