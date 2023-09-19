Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Шоу-бізнес

Після 17 років шлюбу: соліст Savage Garden Даррен Гейз розлучається з чоловіком

19 Вересня 2023, 15:12
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Даррен Гейз
Джерело: Getty Images

Соліст гурту Savage Garden Даррен Гейз розлучається зі своїм чоловіком Річардом Калленом після 17 років шлюбу.  Причиною для цього стали “непоборні розбіжності”.

Справа дійшла до офіційного подавання документів – після того, як пара ще у травні цього року заявила, що більше не разом.

Зараз дивляться

– Після 17 років шлюбу з найкращою людиною, яку я колись зустрічав, ми з Річардом усвідомили, що наша історія добігла кінця, – визнав виконавець хіта To the Moon and back.

Співак зазначив, що залишиться із колишнім друзями, адже вони розходяться без скандалів і без втручання третьої сторони. До того ж, відзначив музикант, у них з Річардом є пес, про якого треба пілкуватися, та різні спільні справи.

Раніше Даррен Гейз випустив сингл Feels Like It’s Over, в якому теж йдеться про розставання. Познайомились Гейз та Каллен онлайн в 2004 году. Їхнє перше побачення відбулося на сходах Вестмінстерського університета в Лондоні, де тоді викладав Річард. До цього шлюбу Даррен Гейз був одружений із візажисткою та подругою дитинства Колбі Тейлор.

Читайте також:
Ариана ГрандеТепер офіційно: Аріана Гранде подала на розлучення з Далтоном Гомесом

Джерело
Daily Mail
Теги
Розлучення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь