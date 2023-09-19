Соліст гурту Savage Garden Даррен Гейз розлучається зі своїм чоловіком Річардом Калленом після 17 років шлюбу. Причиною для цього стали “непоборні розбіжності”.

Savage Garden singer Darren Hayes files for divorce from husband Richard Cullen after 17 years of marriage https://t.co/rU8rixDKcV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 18, 2023

Справа дійшла до офіційного подавання документів – після того, як пара ще у травні цього року заявила, що більше не разом.

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– Після 17 років шлюбу з найкращою людиною, яку я колись зустрічав, ми з Річардом усвідомили, що наша історія добігла кінця, – визнав виконавець хіта To the Moon and back.

Співак зазначив, що залишиться із колишнім друзями, адже вони розходяться без скандалів і без втручання третьої сторони. До того ж, відзначив музикант, у них з Річардом є пес, про якого треба пілкуватися, та різні спільні справи.

Раніше Даррен Гейз випустив сингл Feels Like It’s Over, в якому теж йдеться про розставання. Познайомились Гейз та Каллен онлайн в 2004 году. Їхнє перше побачення відбулося на сходах Вестмінстерського університета в Лондоні, де тоді викладав Річард. До цього шлюбу Даррен Гейз був одружений із візажисткою та подругою дитинства Колбі Тейлор.