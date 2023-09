Соліст гурту Savage Garden Даррен Гейз розлучається зі своїм чоловіком Річардом Калленом після 17 років шлюбу. Причиною для цього стали “непоборні розбіжності”.

Savage Garden singer Darren Hayes files for divorce from husband Richard Cullen after 17 years of marriage https://t.co/rU8rixDKcV

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 18, 2023