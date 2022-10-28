Зірка футболу Том Бреді та супермодель Жизель Бюндхен розлучаються через 13 років шлюбу. Про це пара заявила у соцмережах.

Так, в Instagram футболіст розповів, що вони вирішили розлучитися після довгих роздумів і зробити це по-дружньому. Том додав, що він і Жизель вдячні один одному за час, який провели разом.

Сама Жизель додала, що рішення про розлучення ніколи не буває легким, але причиною цього є віддалення один від одного.

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– Я почуваюся благословенною за час, який ми провели разом, і бажаю лише найкращого в майбутньому, – заявила Бюндхен.

Відомо, що у зірки виховували двох власних дітей – Бенджаміна та Вівіан. У Бреді є ще один син, якого він ділить зі своєю колишньою – актрисою Бріджіт Мойнахан.

Чутки про їхнє розлучення з’явилися ще на початку місяця – тоді вдалося з’ясувати, що Бреді, і Бюндхен найняли адвокатів, які спеціалізуються на розлученнях.

У пари є цілий статок, і залишається незрозумілим, як ділитимуться активи, у тому числі і нерухомість.

– Ми благословенні красивими і чудовими дітьми, які у всіх відносинах залишаться центром нашого світу. Ми продовжимо працювати разом як батьки, щоб вони завжди отримували любов і увагу, на які вони заслуговують, – написав Бреді.

Втім, далеко не всі зірки готові попрощатися зі своїми коханими – нещодавно Сільвестер Сталоне та його дружина скасували розлучення. Пара змогла помиритися, та й 25 років шлюбу на цьому позначився.