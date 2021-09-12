У віці 69 років пішла з життя Марія Мендіола – учасниця іспанського поп-дуету Baccara (Баккара).

Співачка померла зранку в суботу, 11 вересня, в Мадриді в оточенні своєї родини, інформує агентство ВВС. Причина смерті не озвучується.

Факт смерті підтвердила в Instagram ще одна учасниця музичного колективу – Крістіна Севілья.

– Моя дорога Марія, чудова артистка, але перш за все моя подруга пішла від нас сьогодні, – зазначила Севілья.

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Марія Мендіола створила дует Baccara разом із Майте Матеос у 1977 році. У той час майбутні співачки працювали танцівницями фламенко на острові Фуертевентура.

Популярність гурт здобув після виходу першого синглу Yes Sir, I Can Boogie в тому ж таки 1977 році. Пісня очолювала чарти в 10 країнах Європи. Загалом було продано понад 16 млн її копій.

Відтак, композиція Yes Sir, I Can Boogie стала найбільш продаваним синглом жіночого гурту того часу. А цього року пісня отримала нове життя, ставши неофіційним гімном Шотландії на футбольному турнірі Євро-2020.

Слідом за синглом світ побачив перший повноцінний альбом гурту під назвою Baccara.

1978 року дует представляв Люксембург на Євробаченні та посів сьоме місце. Згодом було випущено ще кілька альбомів, проте на початку 1980-х гурт припинив існування.

Згодом Марія Мендіола співпрацювала та записувала пісні із Марісою Перес, яку через кілька років замінила Крістіна Севілья.

Нещодавно помер Арт Метрано – популярний стендап-комік та актор, найбільш відомий за роллю капітана поліції Ерні Маузера в фільмах Поліцейська академія. Він пішов із життя у віці 84 років.