Ведуча на Новому каналі Леся Нікітюк показала своє незвичайне хобі – вейксерфінг. Це допомогло артистці віднайти хвилю позитиву та приємних емоцій.

Своїми успіхами в цьому водному спорті зірка поділилася в Instagram. Вейксерфінг – це катання на дошці по воді за буксирувальним катером. Симуляція “домашнього” серфінгу, адже судно залишає за собою хвилі на воді.

– Сьогодні буду ходити по воді, – коротко підписала свій знімок Леся.

Також Нікітюк показала всю свою майстерність вже на самій дошці, але в один із заїздів артистка пішла під воду в стилі капітана Джека Спарроу з Піратів Карибського моря.

Тим часом її подружка заявила, що артистка з першого разу стала на дошку, що багатьом не по зубах.

Уже після катання Леся зазначила, що спорт їй дуже допомагає тримати себе в тонусі.

– На хвилі болю і печалі завжди знаходиш хвилю позитиву й приємних емоцій, заряджаєшся і наповнюєшся енергією, вірою в краще, – додала Нікітюк.

Нещодавно Леся Нікітюк розсекретила свій раціон. Як виявилося, цей перелік уже давно встановлений, але навіть цього недостатньо, щоб тримати себе в тонусі. Ведуча зізналася, що вона їсть багато круп, рибу, птицю, обов’язково салати.