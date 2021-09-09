Аннетт – сюрреалістична кінематографічна рок-опера французького режисера Леоса Каракса з піснями, написаними Роном і Расселом Мейлами з гурту Sparks.

Якщо ви натрапите на цей фільм, шукаючи щось для перегляду на Amazon Prime — там, де він зараз транслюється — будьте впевнені, що він буде не схожий ні на що інше, бачене вами раніше.

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Адам Драйвер грає Генрі МакГенрі, стендап-коміка, який одружується з популярною оперною співачкою Енн Дефрасну (Маріон Котіяр). У них народжується дитина на ім’я Аннетт, зображена на екрані виключно моторошною дерев’яною маріонеткою. Незабаром після цього їхній шлюб погіршується, Генрі виявляє, що їхня дочка має чарівний голос, і фільм стає ще більш дивним.



Складно взагалі якось описувати цей фільм, адже я розраховував на мюзикл у дусі Ла-Ла Ленду, тільки з сильнішим нахилом до драми. У підсумку я отримав зовсім інше кіно, яке загалом більше сподобалося, аніж ні. Так, тут присутні музичні номери і більшість діалогів тут виспівують, а не промовляють, але того задоволення, яке ми звикли отримувати від мюзиклів, тут немає.





Хотілося б розпочати з позитивних моментів. Адам Драйвер. Людина, яка вразила мене найбільше в цьому фільмі. Як на мене, це пік його кар’єри. Здавалося б, у 2019-у ми бачили Шлюбну історію Ноа Баумбаха, де Адам показав весь спектр своїх емоцій, але це виявилося не максимумом. В Аннетт він виблискує і сяє своєю харизмою й талантом.

Абсолютно всі актори, які беруть участь у фільмі, відходять на другий план, тому що Адам всю екранну увагу перетягує на себе. Чого тільки вартий його невдалий стендап-виступ під пісню What’s your problem? Я сподіваюся, що Драйвер удостоїться номінації на Оскар і в ідеальному випадку його і отримає.

Тепер давайте поговоримо про музику. Абсолютно весь саундтрек чудовий — від першого треку до останнього. Завдяки чому? Запам’ятовуються мелодії, прості й проникливі слова пісень, які згодом після перегляду постійно наспівуєш. І фактично пісень тут немає. Є концентрація емоцій, завдяки яким ти відчуваєш героїв, переймаєшся ними, але з цього й починаються недоліки фільму.





Головні герої хоч і викликають деяке розуміння і співчуття з боку глядача, але зрештою цього виявляється недостатньо. Плюс до всього жанр оповідання сюжету у вигляді музичних номерів тільки погіршує ситуацію. Додайте сюди хронометраж у дві з половиною години, і ви ризикуєте стати заручником кількох нудних і незрозумілих для пересічного глядача моментів. Картина переповнена метафорами, які пов’язані безпосередньо з самим режисером і його життям.

Більшість кінокритиків рекомендують ознайомитися не тільки з драматичним життям Леоса Каракса, але і всією його фільмографією. Я далекий від прийняття такого методу ознайомлення з фільмом, адже кіно — це і є завершене полотно, в якому повинно бути все від А до Я. І це, на мою думку, головна ложка дьогтю в картині. Каракс в основному зняв кіно для себе і тим самим зняв важкий тягар душі, а глядачів залишив осторонь.





Що ми маємо у підсумку? Аннетт — далеко не для всіх. Багато хто не зрозуміє, багато хто не прийме. Хтось буде захоплюватися, хтось плюватися. Але заперечувати той факт, що в картині є прекрасна акторська робота і мелодійна музика, просто не можна.

Український прокат Аннетт стартує вже сьогодні, 9 вересня.