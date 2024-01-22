Українська співачка Оля Цибульська пригадала, як голою їхала на авто нічним Києвом і її зупинила поліція.

Цибульська розповіла історію, за яку їй соромно

Артистка зізналась, що дуже любить свободу в житті і її не можна “брати на слабо”. Одного разу Цибульська побилася об заклад з подругою, що вона вийде з дому голою і прокатається нічним Києвом.

– Найстрашніше в цій ситуації, що це було в тверезу. Я роздягаюся, виходжу з під’їзду подруги, сідаю за кермо машини, включаю музику, і я піймала такий кураж. Короче, це так кльово. Це навіть крутіше, ніж голяком купатися в морі. Це набагато прикольніше, – розповіла співачка.

Через те, що Оля проїхала на червоний сигнал світлофора, її зупинила поліція. Цибульська зазначила, що з під’їзду вийшла абсолютно гола, тому в машині не було нічого, чим вона змогла б прикрити своє тіло.

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– Працівник поліції о*уїв. Найдивніше, що він мене не просив дихати в трубочку. Я кажу, що їду зі зйомок. Він мене відпустив, не оштрафував, я дуже йому дякую. Це був зашквар. І я розумію, що втікати немає сенсу, тому що мене будуть наздоганяти. Ти б бачив його обличчя, – поділилась Оля.

Нещодавно Оля Цибульська зізналась, чи зраджувала чоловіка протягом 20 років стосунків. Співачка вважає, що зрада – це доля боягузів.