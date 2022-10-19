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Підтвердження теорії про “хороших росіян”: Слава Дьомін про погрози від фанатів Ані Лорак

19 Жовтня 2022, 14:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Підтвердження теорії про “хороших росіян”: Слава Дьомін про погрози від фанатів Ані Лорак

Ведучий Слава Дьомін розповів про погрози від російських фанатів співачки-зрадниці Ані Лорак.

За словами Слави, один із адекватних підписників відправив йому скрін із фан-сторінки путіністки. Там були фото Дьоміна і його слова про знищених мобілізованих рашистів.

Під фото розлючені шанувальники Ані Лорак написали – Киньте вже ракету в його офіс, будь ласка.

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– Російські фанати Лорак дуже хочуть, щоб у мій офіс прилетіла ракета… Це класне підтвердження теорії про “хороших росіян”, – зазначив Слава.

Раніше ми писали про те, що концерти Ані Лорак офіційно скасували в Німеччині та Чехії. Анонсуючи їх, зрадниця назвала себе найтитулованішою українською співачкою, хоча про повномасштабну війну в рідній країні мовчить.

Українці і небайдужі люди в Європі підняли хвилю протестів проти виступів путіністки, як виявилося – не дарма.

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Фото: Слава Дьомін

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