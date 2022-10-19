Ведучий Слава Дьомін розповів про погрози від російських фанатів співачки-зрадниці Ані Лорак.

За словами Слави, один із адекватних підписників відправив йому скрін із фан-сторінки путіністки. Там були фото Дьоміна і його слова про знищених мобілізованих рашистів.

Під фото розлючені шанувальники Ані Лорак написали – Киньте вже ракету в його офіс, будь ласка.

Зараз дивляться

– Російські фанати Лорак дуже хочуть, щоб у мій офіс прилетіла ракета… Це класне підтвердження теорії про “хороших росіян”, – зазначив Слава.

Раніше ми писали про те, що концерти Ані Лорак офіційно скасували в Німеччині та Чехії. Анонсуючи їх, зрадниця назвала себе найтитулованішою українською співачкою, хоча про повномасштабну війну в рідній країні мовчить.

Українці і небайдужі люди в Європі підняли хвилю протестів проти виступів путіністки, як виявилося – не дарма.

Фото: Слава Дьомін