Співачка Джамала виступила на польських Танцях з зірками. Проєкт стартував 29 серпня.

У першому ефірі артистка з партнером, хореографом Яцеком Йешком, виконала англійський вальс. Пара виступала під номером 8.

Журі оцінило танець пари високо – в 37 балів. Варто зазначити, що це один із найвищих результатів серед усіх учасників.

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Як декорації використовувалися соняшники. Велика квітка відображалася і на паркеті. Символ України був присутній і на сукні Джамали.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що Джамала візьме участь у польських Танцях з зірками. За словами артистки, для неї це важливо, оскільки є чудовим способом говорити про Україну світу.

Ба більше, поки Джамала бере участь у проєкті, під час ефірів триває збір коштів для допомоги українцям.