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Під пісні з нового альбому: Дорофєєва показала архівні фото з дитсадка та школи

20 Вересня 2022, 20:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Під пісні з нового альбому: Дорофєєва показала архівні фото з дитсадка та школи

Співачка Надя Дорофєєва візуалізувала свій україномовний альбом дитячими фотографіями.

В Instagram артистка показала архівні фото, на яких з’явилася зовсім маленькою і школяркою.

Кожен знімок супроводжується піснею з альбому Сенси – Охололо, Різнокольорова, Крапають, У твоїй душі, Люди як кораблі, Думи.

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– Дякую всім, хто слухає та підтримує мій альбом, – написала Надя.

Шанувальники похвалили новий альбом Дорофєєвої, а також написали, що вона мила на дитячих фото.

  • Боже, яка мила на всіх фотографіях.
  • Надя, ти така мила в дитинстві.
  • Красива на кожному фото.
  • Смішна та мила одночасно.
  • Красуня на останньому фото. – Пишуть у коментарях.

16 вересня Надя Дорофєєва випустила україномовний альбом Сенси. До нього увійшло 10 пісень.

Артистка заявила, що кожен у ньому знайде щось для себе. А в композиціях вона переживала досвід минулого, поверталася у дитинство, згадувала важливі моменти та важливих для себе людей.

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