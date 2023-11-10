Столична блогерка Анна Краснова спровокувала черговий скандал. У своєму Instagram вона опублікувала сториз, де похизувалася проїздом за кермом свого Mercedes площею Ринок у Львові. Ця локацію є пішохідною зоною, проїзд якою дозволений лише за спецперепустками.

Блогерка Анна Краснова проїхалась площею Ринок

Краснова зняла свій проїзд площею Ринок на телефон. Відео вона підписала так: “Шо тут по пропускам?”

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У цей час в машині грав російськомовний трек співачки-зрадниці Анни Асті, яка отримала громадянство РФ. Краснова їй підспівувала.

– Я замість Асті приїхала концерти тут давать, б**ть, – прокоментувала свій виступ блогерка.

Проте поїздку площею Ринок зняла не лише Краснова на свій телефон, а ще й вуличні камери спостереження.

Чи була перепустка в Анни Краснової

Відео прокоментував директор міського департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. У своєму Facebook він уточнив, що місто перепустку на проїзд Красновій не видавало.

Зʼясувалося, що інцидент стався 7 листопада. Автівка заїхала на парковку біля ресторану Fashion і близько 16:00 виїхала через вулицю Театральну. Далі водійка мала повернути праворуч у напрямку проспекту Свободи, натомість вона заїхала на пішохідну зону, порушивши правила дорожнього руху.

– За це, сподіваюсь, буде належно покарана. Всі відеофакти із зафіксованими номерними знаками уже передаємо в поліцію, – додав директор департаменту. Олег Забарило зауважив, що на момент оприлюднення відео з камер, машини Краснової в місті вже не було. В мерії планують розібратися з ресторанною парковкою, щоб запобігти таким інцидентам. Чим відома Анна Краснова