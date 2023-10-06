Батько Брітні Спірс серйозно хворий та вже кілька тижнів перебуває в лікарні під наглядом лікарів. Імовірно, все через важку інфекцію.

– Джеймі страждає від важкої інфекції, яка потребувала хірургічного втручання. Він уже кілька тижнів перебуває в лікарні в спеціальному інфекційному відділенні, – заявив інсайдер.

Ще в серпні зарубіжні ЗМІ заявляли, що 71-річний чоловік був госпіталізований кілька місяців тому через ускладнення після операції на колінному суглобі, яку йому зробили у середині 2000-х років.

Тоді інсайдери запевняли, що батько Спірс втратив близько 13 кг і виглядав дуже худим.

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Загалом Джеймі намагається не світитися на публіці з 2021 року, коли суд усунув його від опікунства над своєю донькою.

На тлі цього в зірки мало близьких, з якими вона залишилася в добрих стосунках – це стосується батька, матері і навіть дітей.

Нагадаємо, що батько Спірс заявляв про її проблеми зі здоров’ям. Наприклад, що Брітні вживає наркотики, на тлі чого у неї серйозна залежність. Про це говорив і колишній співачки Кевін Федерлайн, з яким у неї двоє спільних синів.