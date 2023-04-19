Росіянин Станіслав Корчагін, який служив в армії РФ під час війни з Україною, бере участь в українському музичному конкурсі. Захід відбувається з 13 по 21 квітня 2023 року в Женеві.

Так, Корчагін служив в армії РФ у 2014-2015 роках, коли війна РФ і України вже активно розгорнулася.

Відомо, що росіянин гратиме у півфіналі твори Чайковського і Рахманінова. Представники конкурсу не прокоментували цей інцидент.

Про участь колишнього військового РФ написав активіст і музикант Максим Майборода – саме він з’ясував, що Корчагін проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку.

За словами Максима, це формування є візитною карткою РФ, оскільки його відродив особисто Путін у 2013 році – за рік до початку війни з Україною.

– Полк активно допомагає розвитку угруповання “юнармія” (сучасний hitlerjugend). Особиста гордість Путіна – бойова одиниця бере головну участь у всіх найважливіших подіях фашистської держави сучасності, – додав Майборода, прикріпивши фото.

Активіст додав, що вся інформація про діяльність Корчагіна легко знаходиться в мережі, зокрема і його інтерв’ю про службу в армії, але організатори конкурсу нічого не помічають і не чують.

Це вже не перший випадок, коли росіян допускають до різних культурних заходів. Раніше український художник Сергій Майдуков відмовився від престижної премії через росіянку. Письменницю з РФ також номінували, через що Сергій відмовився їхати до Німеччини за нагородою.