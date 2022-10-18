18 Жовтня 2022, 19:23 Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle

Петиція про заборону творчої діяльності громадян Росії в Україні набрала понад 25 тис. підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Відповідна петиція з’явилася на сайті Офісу президента 15 серпня. Автор – продюсер Ольга Клименко. Вона звертається від імені всієї творчої спільноти. Так, у петиції просять президента: Зараз дивляться Заборонити громадянам РФ здійснювати на території України будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру і культури.

Заборонити трансляцію будь-якого телевізійного контенту – фільмів, серіалів, документальних фільмів – в ефірах українських телеканалів за участю громадян РФ чи створеного на території країни-агресора.

Обмежити поширення і продаж продуктів російської культури – літературних творів, виставок, художніх робіт на території нашої країни.

Вжити законодавчих заходів щодо збереження незалежності українського кінематографа від російського впливу і створити разом із компетентними органами державної влади необхідні для цього принципи, механізми, політику і процедури. Читайте також: Кондратюк: Російська культура як порнографія – лише інтимного використання

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