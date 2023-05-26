Продюсер Tvorchi Петро Заставний розповів, що думає про Світлану Лободу. Інфлюенсер не вірить артистці на тлі спроб повернутися в Україну, але видалив її зі списку ганьби зірок-зрадників.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Петро зізнався, що артистка має великий шанс повернутися в український музичний простір – усе через знайомства та українців, які досі слухають музику російських зірок.

На думку Заставного, долю Лободи в Україні нехай вирішують самі українці.

– Щодо Лободи – вирішить суспільство. Я їй не вірю. У неї є величезний шанс повернутися на український ринок – багато знайомих і кумів, які можуть за неї вписатися, – заявив продюсер.

У 2022 році Петро створив список ганьби для артистів, які мовчать про війну. Лобода теж у ньому була, але потім її викреслили з переліку.

– Ми видалили її через прохання дуже багатьох людей, вони говорили, як багато Лобода робить для України зараз, – додав Заставний.

Нагадаємо, що Лобода анонсувала благодійний концерт у Києві, кошти з якого мали піти на ремонт ЛОР-відділення Охматдиту. Утім, у самій лікарні про це нічого не знали, а артистку розкритикували за спробу відбілити репутацію. Зрештою, концерт Лободи скасували, а репер Ярмак сам закликав користувачів мережі допомогти донатами лікарні без відновлення репутації зрадників.