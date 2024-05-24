Українська акторка Ольга Жуковцова вперше розповіла про розлучення з чоловіком Дмитром, який отримав інвалідність.

Чому Ольга Жуковцова розійшлася з чоловіком

Акторка офіційно розлучена з чоловіком з 24 лютого 2022 року. За словами Ольги, вони розійшлися не через травму Дмитра, однак це додало складнощів, з якими пара не змогла впоратися.

Жуковцова зізналась, що після того як чоловік отримав інвалідність, вона постійно була з коханим і проходила разом з ним всі страждання. Тоді акторка не могла змиритися з тим, що навкруги життя продовжується. Однак зараз цей досвід допомагає їй легше переживати повномасштабну війну.

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– Я в такому була а*уї. Я зрозуміла тоді, що ми не цінуємо те, що у нас є. Я думаю, що жінка не має ставати повністю медсестрою. Дуже сильно змінюються ролі. Мені не вистачило сміливості іноді відходити від його болю. Брати вихідні, найняти доглядальниць, нехай сам їде в центр, – сказала Жуковцова.

Ольга намагалася вмовити Дмитра займатися з психотерапевтом, на що він відповідав їй, що з усім справляється самотужки.

Зазначимо, що чоловік Жуковцої став прикутим до візка після того, як у нього стався інсульт спинного мозку. Це трапилося на футбольному матчі в Польщі, куди Дмитро прийшов як вболівальник.

У подружжя є спільний син Олексій, який народився у 2003 році. Наразі хлопчик перебуває з Дмитром в Туреччині.

Фото: Ольга Жуковцова