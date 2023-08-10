Акторка Дизель Шоу Вікторія Булітко після укусу кліща заразилася хворобою Лайма. Про це артистка розповіла у своєму Instagram, зазначивши, що сталося це під час відпочинку в Карпатах.

За словами Булітко, місяць тому вона відпочивала на Закарпатті з друзями. Коли вони з колегою Євгеном Сморигіним пішли по гриби, десь у цей момент її вкусив кліщ. Паразита лікарі дістали, але аналізи здавати Вікторія не поспішала.

Наполегливість друзів переконала Булітко все-таки піти в лікарню і здати аналізи, які показали, що все в нормі.

– Приблизно в той час, як пішла здавати аналізи, мені здалося, що мене вкусив комар. Воно свербить, я почухала. А потім пляма почала більше роздуватися. І так один день, другий, а цих укусів, типу комариних, з’являється дедалі більше і більше. Якщо не чухаєш, вони зникають. Потім з’являються ще. Я вже поміняла постіль, думала, може, алергія на порошок. І тут я розумію, що щось не те, – поділилася Вікторія.

Опісля їй діагностували бореліоз – хворобу Лайма. Тепер Булітко змушена пити курс антибіотиків.

До слова, чим обробити укус кліща і як правильно його витягнути – читайте на Факти.Здоров’я.

Фото: Вікторія Булітко