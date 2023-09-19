Співачка і модель Даша Астаф’єва показала, як відпочиває в Карпатах. Зірці подобається бути наодинці з природою, водночас вона обирає й різні активності.

Наприклад, в Instagram вона показала, як блукає лісом і збирає гриби. Артистка вміло знаходить їх посеред моху, гілок, листя і трави, а також майстерно зрізає.

– Окреме задоволення знайти таких малюків і з цілих зварити юшку, – заявила співачка.

Втім, таке хобі приносить не тільки задоволення від ходьби – з грибів Даша зробила суп, чим і похвалилася підписникам.

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Перед приготуванням знахідку потрібно помити і порізати – з цим Астаф’єва також швидко справляється.

Результатом вона поділилася з підписниками.

– Нарешті я знаю, як її готувати, – додала артистка.

Зірка також відпочивала в Карпатах і у квітні цього року. Тоді з’явилися чутки про її вагітність, але через деякий час вона спростувала це.

Нагадаємо, що раніше Астаф’єва заговорила про материнство. Вона зазначила, що хоче стати мамою, але не впевнена, що зараз відповідний для цього час. Утім, чи обговорювала вона це питання зі своїм новим коханим – не відомо.