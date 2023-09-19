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Збирає гриби і варить юшку: Астаф’єва похвалилася активним відпочинком у Карпатах

19 Вересня 2023, 16:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Даша Астафьева
Джерело: Даша Астаф’єва

Співачка і модель Даша Астаф’єва показала, як відпочиває в Карпатах. Зірці подобається бути наодинці з природою, водночас вона обирає й різні активності.

Наприклад, в Instagram вона показала, як блукає лісом і збирає гриби. Артистка вміло знаходить їх посеред моху, гілок, листя і трави, а також майстерно зрізає.

– Окреме задоволення знайти таких малюків і з цілих зварити юшку, – заявила співачка.

Даша Астаф'єва

https://www.instagram.com/da_astafieva/

Втім, таке хобі приносить не тільки задоволення від ходьби – з грибів Даша зробила суп, чим і похвалилася підписникам.

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Перед приготуванням знахідку потрібно помити і порізати – з цим Астаф’єва також швидко справляється.

Даша Астаф'єва

https://www.instagram.com/da_astafieva/

Результатом вона поділилася з підписниками.

– Нарешті я знаю, як її готувати, – додала артистка.

Даша Астаф'єва

https://www.instagram.com/da_astafieva/

Зірка також відпочивала в Карпатах і у квітні цього року. Тоді з’явилися чутки про її вагітність, але через деякий час вона спростувала це.

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Нагадаємо, що раніше Астаф’єва заговорила про материнство. Вона зазначила, що хоче стати мамою, але не впевнена, що зараз відповідний для цього час. Утім, чи обговорювала вона це питання зі своїм новим коханим – не відомо.

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Даша Астаф’єва
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