Український артист Андрій Данилко, що створив образ феєричної Вєрки Сердючки, поділився архівним фотом з дитинства.

Світлину артист виклав у відповідь на привітання. Андрій Данилко 2 жовтня відзначив ювілей – йому виповнилося 50 років.

– Дуже дякую всім за привітання! Не встигаю відповідати, – написав під знімком артист.

Фото він назвав Завжди на коні. В коментарі музикант уточнив, що знімок зробили в Полтаві. Андрій Данилко точно не памʼятає, який це був рік, але припустив, що 1977-й. Тобто на світлині йому чотири роки. Майбутній артист сфотографований у дитсадочку на новорічні свята на деревʼяному конику-качалці.

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В коментарях відзначились зіркові підписники Данилка. Зокрема, його привітали Світлана Тарабарова, Юрій Горбунов, Даша Астафʼєва та Андрій Бєдняков.

– Михаличу, будьте здорові! Як набридне на коні сидіти – віддайте мені! Дякую! – пожартував під фото Бєдняков.

Шанувальники Андрія Данилка від архівного знімка у захваті.

Яка класна фотка! От як посадили на коня в дитинстві , так і тримається на коні! Висновок – фотозони треба з дитинства вибирати, щоб по життю пішло все добре. Ще раз з днем народження!

Який милий тут Андрійко! З днем народження, хлопче!

З днем народження, наш неперевершений, улюблений Андрію! Натхнення, повних залів людей, гумору нескінченного, здоровʼячка і скорішої перемоги нам усім!

З днем народження, обожнюваний! З дитинства шаную!

Вітаємо вас! Всього найкращого! Дуже вас люблю! Ви – прекрасна, відкрита людина, наша гордість!

Сам Андрій Данилко зізнавався, що не планує гучного свята на ювілей. Артист мріє, що війна завершиться і всі українці повернуться додому.