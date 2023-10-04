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Завжди на коні: Андрій Данилко показав дитяче фото з особистих архівів

4 Жовтня 2023, 09:50
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Данилко
Джерело: Андрій Данилко

Український артист Андрій Данилко, що створив образ феєричної Вєрки Сердючки, поділився архівним фотом з дитинства.

Світлину артист виклав у відповідь на привітання. Андрій Данилко 2 жовтня відзначив ювілей – йому виповнилося 50 років.

– Дуже дякую всім за привітання! Не встигаю відповідати, – написав під знімком артист.

Фото він назвав Завжди на коні. В коментарі музикант уточнив, що знімок зробили в Полтаві. Андрій Данилко точно не памʼятає, який це був рік, але припустив, що 1977-й. Тобто на світлині йому чотири роки. Майбутній артист сфотографований у дитсадочку на новорічні свята на деревʼяному конику-качалці.

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В коментарях відзначились зіркові підписники Данилка. Зокрема, його привітали Світлана Тарабарова, Юрій Горбунов, Даша Астафʼєва та Андрій Бєдняков.

– Михаличу, будьте здорові! Як набридне на коні сидіти – віддайте мені! Дякую! – пожартував під фото Бєдняков.

Шанувальники Андрія Данилка від архівного знімка у захваті.

  • Яка класна фотка! От як посадили на коня в дитинстві , так і тримається на коні! Висновок – фотозони треба з дитинства вибирати, щоб по життю пішло все добре. Ще раз з днем народження!
  • Який милий тут Андрійко! З днем народження, хлопче!
  • З днем народження, наш неперевершений, улюблений Андрію! Натхнення, повних залів людей, гумору нескінченного, здоровʼячка і скорішої перемоги нам усім!
  • З днем народження, обожнюваний! З дитинства шаную!
  • Вітаємо вас! Всього найкращого! Дуже вас люблю! Ви – прекрасна, відкрита людина, наша гордість!

Сам Андрій Данилко зізнавався, що не планує гучного свята на ювілей. Артист мріє, що війна завершиться і всі українці повернуться додому.

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Теги
Андрій Данилко Вєрка Сердючка День народження
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