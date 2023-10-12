Співачка Анастасія Приходько жорстко висміяла Потапа за незвичайну поведінку в мережі. Своїми думками щодо продюсера артистка поділилася в Instagram.

Так, співачка прокоментувала ролик Олексія, який у TikTok співає про біль українців під обстрілами. Він також заговорив і про українців за кордоном, які слізно переживають за свою країну.

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– Ти вже так обі**ався, що посидь уже тихенько в Іспанії, ми без тебе тут добре справляємося – повір! – почала свою думку Анастасія.

Співачка вважає, що Потап намагається вичавити з себе хоча б найменшу емоцію, щоб йому повірили.

– Заберіть у нього телефон, – жартома додала Приходько.

Сам Потап поки що ніяк не прокоментував слова артистки.

Нагадаємо, що конфлікт між Олексієм та Анастасією вже довго триває. Нещодавно Приходько висміяла Потапа за його ненависть до неї, а також за скандальну пісню Волонтер, яка обурила багатьох українців цієї весни. Тоді співачка заявила, що продюсер відірваний від реальності, згадала про запис у ТрО з Іспанії та додала, що поваги до такої людини в неї немає.