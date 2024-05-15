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З мечем в руках і метеликом на плечі: у Британії показали офіційний портрет Чарльза III

15 Травня 2024, 11:53
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
король Британії Чарльз III
Джерело: Getty Images

У Букінгемському палаці 14 травня представили перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III з моменту його коронації.

Перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ

На полотні монарх зображений в уніформі валлійської гвардії. Картина написала художником Джонатаном Єо, який є автором портретів колишнього прем’єр-міністра Британії Тоні Блера, британського телеведучого Девіда Аттенборо та пакистанської правозахисниці Малали Юсуфзай.

Портрет короля виконаний олійними фарбами у яскраво-червоних кольорах і має розміри 2,8 на 2,2 метри. Чарльз III зображений із мечем у руці, а на його плечі сидить метелик.

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За словами художника, ця комаха символізує метаморфозу та відродження. Також метелик відображає інтерес монарха до навколишнього середовища.

Джонатан Єо почав писати портрет Чарльза III у червні 2021 року, коли він ще був принцом Уельським. Загалом монарх позував для художника чотири рази, кожна із таких зустрічей тривала близько години.

Новий офіційний портрет Чарльза III буде виставлений в історичній будівлі Drapers’ Hall у Ковентрі.

Нещодавно Чарльз III розповів про наслідки лікування раку. Монарх під час емоційної розмови з військовим ветераном, що також проходив терапію через онкологію, зізнався, що “втратив відчуття смаку”.

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Джерело
BBC
Теги
Велика Британія Чарльз ІІІ
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